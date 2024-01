Torna Thiago Silva | ultimo grande accordo prima dell’addio al calcio

Leggi su rompipallone

(Di domenica 7 gennaio 2024)è ancora oggi uno dei difensori più apprezzati al mondo: ora si pensa al suo clamoroso ritorno per migliorare la difesa. Il centrale brasiliano ha scritto un pezzo di storia di questo sport, è stato per anni uno dei più forti difensori del mondo e tra Milan e PSG ha saputo mettere in mostra tutto il suotalento.in Serie A con la maglia rossonera, ha saputo mettere in mostra tutto il suo talento e poi in Francia con la squadra capitolina ha confermato di essere uno dei più forti nonostante l’età. Da qualche annosi è trasferito al Chelsea per provare a “conquistare” la Premier League ma il suo rendimento si è pian piano appaiato a quello di tutto il club londinese e ora è in forte calo.mercato,...