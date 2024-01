Torino | Vagnati | 'Buongiorno | Soppy e Radonjic | il mercato | vi spiego tutto'

“Radonjic via a gennaio? Onestamente direi di no, è un gioca tore del Torino e vedremo cosa succederà da qual al mercato. Ci sono ancora tante ... (sportface)

Il Torino è alla ricerca di alcuni rinforzi soprattutto per la linea difensiva e in questo senso Vagnati avrebbe messo nel mirino diversi nomi Il ... (calcionews24)

Davide, ds del, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di- Napoli . Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...La società rosanero, in corsa per la promozione in A, finora ha provato a prendere la giovane ala in prestito con diritto, trovando però la resistenza di. Il dt delsta cercando di ...L'attaccante del Torino Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Dazn della prossima partita di campionato contro il Napoli che si giocherà alle 15: "Ci aspettiamo una partita ...Le dichiarazioni dei protagonisti nel prepartita della sfida tra granata e azzurri valida per il 19^ turno di Serie A ...