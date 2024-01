Torino | neomamma salvata da trapianto | è stata senza fegato per 24 ore

...Molinette su una donna di 33 anni Unaè stata salvata da un trapianto di fegato dopo essere rimasta senza fegato per 24 ore . L'intervento è stato eseguito all'ospedale Molinette di......Molinette su una donna di 33 anni Unaè stata salvata da un trapianto di fegato dopo essere rimasta senza fegato per 24 ore . L'intervento è stato eseguito all'ospedale Molinette di...Una neomamma è stata salvata da un trapianto di fegato dopo essere rimasta senza fegato per 24 ore. L’intervento è stato eseguito all'ospedale Molinette di Torino su una donna di 33 anni di origine su ...La donna si è presentata in gravi condizioni per una lesione interna legata alla gravidanza. Per 24 ore è sopravvissuta senza l'organo compromesso ...