Torino-Napoli | il risultato 3-0 | gol di Sanabria | Vlasic e Buongiorno | azzurri in 10

Dopo la disastrosa sconfitta per 3 a 0 contro il Torino, il vice allenatore del Napoli, Frustalupi , si presenterà a breve in conferenza ... (ilnapolista)

Il Napoli è sparito. Polverizzato in una serata da incubo a Torino . Mazzarri squalificato assiste sconsolato dal box in tribuna al triste crollo. ... ()

(Adnkronos) – Il Torino batte il Napoli per 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I ... ()

L'esterno era stato mandato in campo da Mazzarri all'inizio del secondo tempo di, sul risultato di 1 - 0 per i granata, al posto di Zielinski. L' arbitro Mariani l'aveva inizialmente ...I padroni di casa si impongono con i gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Campioni d'Italia sempre più giù Ilbatte ilper 3 - 0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I granata - che si impongono con i gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno - ...Un pomeriggio da incubo. E' quello vissuto dal Napoli a Torino, dove gli azzurri escono sconfitti con un netto e senza appello 3-0. Di Lorenzo e compagni affondano sotto i colpi dei granata di Juric e ...TORINO - Torino-Napoli (3-0), 19° turno del campionato di serie A, ecco le pagelle di "Napoli Magazine". LE PAGELLE DI "NAPOLI MAGAZINE" TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6.5 (Sazonov 6, ...