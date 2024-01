Torino-Napoli | due defezioni per Juric

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 7 gennaio 2024)si giocherà tra poco più di due ore allo Stadio Olimpico Grande. Il match riveste grande importanza per entrambe le compagini. Ilvuole coltivare sogni europei. Ildeve rientrare in corsa per un posto nell’Europa che conta. Il Pareggio del Bologna e la sconfitta della Viola a Sassuolo costituiscono due regali da scartare. Insomma, gli azzurri sono chiamati all’ennesima svolta di una stagione fin qui interpretata davvero male. Gli azzurri conteranno delle assenze importanti. Anguissa ed Osimhen già in Africa per la Coppa, Natan fermo fino a Febbraio così come Meret. Olivera ancora fermo per l’infortunio. Anche ilregistra qualche assenza., i convocati diIl ...