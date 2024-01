Torino-Napoli | Conte allo stadio Olimpico | I tifosi | “Vieni da noi”

Antonio Conte in tribuna per Torino-Napoli e dopo un quarto d’ora di gioco è per distacco la miglior notizia proveniente da Torino. Il tifoso deve ... (ilnapolista)

...allenatore di e è stato inquadrato dalle telecamere in tribuna allo stadio Olimpico Grande... Conte, il futuro trae Milan L'allenatore leccese era stato accostato alla panchina del ..., match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per la ...Il vecchio tecnico dei bianconeri e dell'Inter è stato inquadrato sugli spalti durante la sfida tra i granata di Juric e i partenopei di Mazzarri ...PRIMO TEMPO 30' Rilancio di Savic per Zapata che stoppa ma viene trattenuto, punizione per il Toro sulla trequarti campo azzurra. 28' Si ferma il gioco per problemi occorsi a Bellanova, ...