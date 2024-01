Torino-Napoli | Cajuste fa una promessa ai tifosi | “Spero possiate vederlo dal primo all’ultimo minuto”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Si prepara a scendere in campo contro ilildi Walter Mazzarri, spronato dalle parole di Jensin onda su DAZN.è orma alle porte, e grande attesa vive neidegli azzurri per scoprire come la propria squadra affronterà ilimpegno del 2024. Una curiosità, questa, figlia dei risultati negativi maturati ultimamente dagli azzurri, ed espressa sotto forma di domanda da parte della redazione di DAZN a Jens. Arriva quindi la convinta risposta dello svedese nel pre-partita.sprona gli azzurri Partirà nuovamente da titolare a centrocampo Jens, chiamato a sostituire nuovamente Anguissa al centro del campo. In ...

Ecco le formazioni ufficiali per quanto concerne: le scelte di Walter Mazzarri e Ivan Juric sul match di oggi Per il match di oggi tra, sono emerse le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Juric e Walter Mazzarri. ...: diretta tv e streaming, match valido per la 19ª giornata, ultima del girone d'andata, è in programma alle ore 15 allo stadio Olimpico Grandee sarà visibile in ...Un solo punto nelle ultime otto partite. Questo è quello che il Napoli ha concesso al Torino nelle gare giocate per la A, in Piemonte. Per ritrovare una vittoria granata tocca risalire a un po' di ...Il Napoli prova a risalire la classifica in zona Champions League sul difficile campo del Torino di Juric. Ecco le formazioni ufficiali ...