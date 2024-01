Torino-Napoli 3-0 | tris granata e azzurri di Mazzarri sprofondano

(Di domenica 7 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I– che si impongono con i gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno – salgono a 27 punti e si portano ad una sola lunghezza dagli: i campioni d’Italia, fermi a 28 punti, sono in nona posizione, fuori dalla zona europea della classifica. Il Toro parte alla carica e si fa vivo in avvio con Zapata (5?) e Vlasic (8?). Il, senza Osimhen, fatica a pungere nella prima fase del match. La formazione di– oggi squalificato – non innesca Raspadori e Kvaratskhelia, ipossono spingere senza preoccuparsi delle ripartenze partenopee. Al 21? ilva vicino al gol con il solito ...

Milinkovic Savic 7 Sbarra la porta a Raspadori e mette in discesa la partita dei suoi. Dijdij 6.5 Rientro molto positivo, al netto di qualche sbavatura iniziale. Dal 31' st Sazonov sv ...TORINO - Torino-Napoli, è durata solo cinque minuti la partita di Pasquale Mazzocchi. Il terzino del Napoli è stato espulso al 50esimo minuto del match per brutto fallo su Lazaro e salterà la sfida co ...A fine partita la squadra è andata sotto il settore ospiti per scusarsi dopo la controprestazione dell'Olimpico ...