Torino-Napoli 3-0 | tris granata e azzurri di Mazzarri sprofondano

(Di domenica 7 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I– che si impongono con i gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno – salgono a 27 punti e si portano ad una sola lunghezza dagli: i campioni d’Italia, fermi a 28 punti, sono in nona posizione, fuori dalla zona europea della classifica. Il Toro parte alla carica e si fa vivo in avvio con Zapata (5?) e Vlasic (8?). Il, senza Osimhen, fatica a pungere nella prima fase del match. La formazione dinon innesca Raspadori e Kvaratskhelia, ipossono spingere senza preoccuparsi delle ripartenze partenopee. Al 21? ilva vicino al gol con il solito Vlasic, che da pochi passi ...

L'esterno era stato mandato in campo da Mazzarri all'inizio del secondo tempo di, sul risultato di 1 - 0 per i granata, al posto di Zielinski. L' arbitro Mariani l'aveva inizialmente ...I padroni di casa si impongono con i gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Campioni d'Italia sempre più giù Ilbatte ilper 3 - 0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I granata - che si impongono con i gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno - ...Al Torino basta un rimpallo in area al 43' per mandare in gol Sanabria. Il.primo tempo si chiude col Torino in vantaggio per 1-0. Calcio Napoli non pervenuto. Mazzarri sceglie Mazzocchi al posto di ...Il portiere del Napoli si è diretto verso il settore ospiti dello stadio di Torino chiedendo scusa ai tifosi partenopei.