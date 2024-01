Torino Napoli 0-0 LIVE | Zapata si fa subito vedere

(Di domenica 7 gennaio 2024), match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Ilci prova nei primi 5 minuti con un tiro di Duvanper poi sfiorare nuovamente il goal con Vlasic.

Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI per quanto concerne Torino Napoli : le scelte di Walter Mazzarri e Ivan Juric sul match di oggi Per il match di oggi ... (calcionews24)

Si prepara a scendere in campo contro il Torino il Napoli di Walter Mazzarri, spronato dalle parole di Jens Cajuste in onda su DAZN. Torino-Napoli è ... (spazionapoli)

, match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per la ...... Mauro Meluso Ai microfoni di Dazn è intervenuto Mauro Meluso, direttore sportivo del, prima della partita contro il. Meluso evita di confermare la trattativa per Samardzic. Le sue ...Vagnati ha iniziato parlando dell'esclusioni di Soppy e Radonjic: "Il mercato non c'entra, hanno qualche problemino fisico. Mi auguro che tornino presto a stare bene. Radonjic ha fatto bene con noi ed ...La partita di Serie A tra Torino e Napoli è in programma. Tra gli altri, Napoli sarà privo di Osimhen e Anguissa. L'allenatore Mazzarri ha scelto Raspadori nel tridente con Politano e Kvaratskhelia. A ...