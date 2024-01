Torino Napoli 0-0 LIVE | Vlasic si mangia un goal già fatto

(Di domenica 7 gennaio 2024), match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Ilci prova nei primi 5 minuti con un tiro di Duvan Zapata per poi sfiorare nuovamente ilcon: che poi poco dopo a porta spalancata al 20? spara alto con Gollini che ringrazia.

Si prepara a scendere in campo contro il Torino il Napoli di Walter Mazzarri, spronato dalle parole di Jens Cajuste in onda su DAZN. Torino-Napoli è ... (spazionapoli)

, match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per la ...Il programma domenicale della diciannovesima giornata di Serie A prevede due gare pomeridiane:e Udinese - LazioL'ultimo turno del girone d'andata di Serie A ha già riservato diverse sorprese e furenti polemiche. Mentre in tutta Italia si parla ancora dell'arbitraggio di Fabbri ...PRIMO TEMPO 7' Ilic prova a servire per il taglio Vlasic, palla però troppo lunga agguantata da Gollini. 6' Traversone di Politano sul secondo palo, ma non c'è ...Tanti i tifosi azzurri presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino per il match tra il Napoli ed i granata di Juric. Ecco lo scatto inviato a "Napoli Magazine" dal gremito settore ospiti. Visualiz ...