Torino | le pagelle di CM | Buongiorno perfetto | Vlasic illumina

Vince ancora la Fiorentina : per la terza volta consecutiva basta l'uno a zero. Battere il Torino significa salire a 33 punti: è quarto posto, in ... ()

- Napoli, la sblocca Sanabria in chiusura di frazione. Esordio shock per Mazzocchi, valanga granata con Vlasic e BuongiornoPAGELLEMilinkovic - Savic 6.5Djidji 7 (76 Sazonov 6)Buongiorno 7Rodriguez 6.5Bellanova 6.5Ricci 6.5Ilic 6 - Qualche problemino nel primo tempo con gli inseguimenti a Cajuste, qualche altra sbavatura ...L'unica pecca La poco attenzione del reparto sul corner del vantaggio del. Gil 5.5 Il calcio è uno sport che vive di episodi e una prestazione può variare con uno schiocco di dita. Dal 70' in ...TORINO - Torino-Napoli (3-0), 19° turno del campionato di serie A, ecco le pagelle di "Napoli Magazine". LE PAGELLE DI "NAPOLI MAGAZINE" TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6.5 (Sazonov 6, ...PROVEDEL 6: Non rischia la presa, preferisce i pugni. Non abbozza però nemmeno il tuffo sulla punizione che si infila con l'intera Lazio immobile. Pure lui poteva qualcosina in ...