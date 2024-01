Torino | Juric | «Non è la vittoria più bella | ce ne sono state tante»

(Di domenica 7 gennaio 2024) Le parole di Ivan, tecnico del, dopo laottenuta dai granata in casa contro il Napoli Ivanha parlato ai microfoni di DAZN dopo laottenuta dalcontro il Napoli. Di seguito le sue parole.– «Non è lapiù, ce ne. Con l’espulsione è diventato tutto un po’ più semplice oggi, ma di partite belle alla guida del Toro ne ho vissute. Dobbiamo alzare il livello della condizione fisica, anche a Firenze abbiamo stradominato senza riuscire a vincerla; oggi è andata bene, siamo stati bravi a sbloccarla. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo continuare a lavorare così e i ragazzi devono ...

Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI per quanto concerne Torino Napoli : le scelte di Walter Mazzarri e Ivan Juric sul match di oggi Per il match di oggi ... (calcionews24)

La Lazio ritrova altra autostima battendo 2-1 l’ Udine se in Friuli. Il Napoli invece smarrisce anche quelle poche certezze che si era costruita in ... (sportface)

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Torino contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: LA VITTORIA - "E' da... (calciomercato)

Ivan Juric , allenatore del Torino , parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 sul Napoli: "Non è la vittoria più... (calciomercato)

- Napoli 3 - 0: l'analisi di, il mercato e le ambizioni granata . Napoli asfaltato dal, scatta il silenzio stampa: parla solo Meluso. Il ds Meluso si è presentato davanti alle ...Dopo la vittoria contro il Napoli, il tecnico delIvanha parlato in conferenza stampa. La partita è andata come l'aveva preparata 'E' da tanto che ho buone sensazioni, anche a Firenze ero contento della prestazione. Nei primi 20 - 25 ..."Abbiamo scelto di giocare con due attaccanti per migliorare e abbiamo trovato altre soluzioni" Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di Dazn ha analizzato così il 3-0 rifilato dai suoi al Napo ...Torino sugli scudi, ma è nel finale di primo tempo che la squadra di Juric trova il vantaggio, grazie al bel calcio di punizione battuto da Ilic sul quale è Sanabria ad agganciare e colpire, superando ...