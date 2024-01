Toppe della Decima Mas nelle calze della Befana | proteste nell' Aquilano

(Di domenica 7 gennaio 2024) AGI -i bambini di Capistrello e Cerchio, in provincia di L'Aquila, tra dolciumi e caramelle, hanno trovato riproduzioni di patch utilizzate dalla 'X flottiglia Mas', formazione militareRegia Marina che continuò la guerra a fianco dei tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre. Non è stata la "fascista", ma "Magicabula", un'associazione che da anni organizza eventi per i bambini nei Comuni. L'episodio ha scatenato un putiferio politico, considerando tra l'altro che Capistrello è medaglia d'oro al valore civile per la Resistenza. Il primo cittadino, Francesco Ciciotti, ha preso subito le distanze da questo episodio e minaccia denunce. A prendere le distanze gli stessi fornitori delle ...

E non dev'essere stato facile per i genitori spiegare che quelle toppe di stoffa non erano dei trofei sportivi ma i simboli della formazione militare fascista che nel '43 si schierò contro gli alleati ...