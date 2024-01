TNA | Svelato il nuovo design dell’X-Division Championship

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il prossimo 13 gennaio, il mondo del wrestling assisterà a un gradito ritorno: dopo diversi anni, infatti, IMPACT Wrestling tornerà alla vecchia denominazione, cioè TNA. Hard to Kill 2024, quindi, segnerà una data molto importante per la storia della federazione fondata da Jerry e Jeff Jarrett nell’ormai lontano 2002 e l’attuale presidente della compagnia, Scott D’Amore, sta già annunciando i primi cambiamenti. Tramite un video su YouTube, la TNA ha annunciato il, uno dei titoli più iconici della compagnia. Nel video si può vedere Scott D’Amore presentare la nuova cintura a Chris Sabin, attuale detentore del titolo. Sabin, durante Hard to Kill, dovrà difendere l’X-Title dall’assalto di El Hijo del Vikingo e KUSHIDA: nel ...

