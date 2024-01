Tifosi del Milwall mimano la morte del presidente del Leicester in elicottero

Emozionante addio di Pasquale Mazzocchi ai tifosi della Salernitana : una nuova sfida con la SSC Napoli. In una lettera aperta toccante e ... (napolipiu)

Tempo di lettura: 2 minutiGianluca Cum, centrocampista della Turris , ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara di domani che vedrà la ... (anteprima24)

Napoli – Salernitana , in programma sabato 13 gennaio , si giocherà senza i tifosi ospiti. Vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia ... (ilnapolista)

2024-01-05 15:42:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: L’arrivo in prestito secco (oneroso) per sei mesi del giovane promettente ... (justcalcio)

Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Le parole di Gaetano Auteri al termine della sfida valevole per il campionato di Serie C che ha visto il ... (anteprima24)

Giornata grigia al Lungobisenzio e campo allentato. Curva però ben rappresentata dailanieri che dedicano nei minuti iniziali cori contro l'attaccante carpigiano Simone Saporetti che all'andata segnò un gol molto discutibile dal punto di vista della sportività. Nel Prato, ...Srivaddhanaprabha aveva condotto le Foxes allo storico titolo2016, e la sua prematura dipartita aveva scosso parecchio iLeicester. Gli steward hanno prontamente individuato i ...e Duda tende ad esagerare un po’ l’entità del contatto. L’Inter è finita nel mirino dei tifosi avversari sin dalla fine della gara di ieri. La formazione nerazzurra è stata criticata in quando aiutata ...AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Chiusa la vendita. Staccati 933 tagliandi per il settore ospiti del Bluenergy Stadium per Udinese-Lazio. Saranno poco meno di mille, dunque, i tifosi biancocelesti al seguito ...