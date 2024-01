“Ti taglio l’altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle” | terrorizza e minaccia anche via social la ex disabile | arrestato

(Di domenica 7 gennaio 2024) Quella che arriva da Torre del Greco, in provincia di Napoli, è solo l’ultima – l’ennesima – vicenda di violenza contro una donna perpetrata con ogni mezzo: con minacce fisiche, ricatti postati sui, intimidazioni brutali estese alla vittima e ai suoi familiari. Un inferno, quello patito per mano di un 50enne dalla sua ex: una donna, priva di un arto inferiore, a cui l’aguzzino non si è fatto scrupoli di infliggerel’ultimo avvertimento feroce: «Ti ammazzo, ti dò fuoco con la benzina, tie ti». L’uomo, stando a quanto riferisce il sito del Tgcom24vicenda, «non accettava la fine della loro breve relazione, e aveva iniziato a ...

