Terra Amara | chi scopre la verità sulla morte di Ali Rahmet Fekeli

Leggi su latuafonte

(Di domenica 7 gennaio 2024) La quarta stagione diporta a una nuova uscita di scena, quella di Ali. Si tratta di un personaggio protagonista della soap opera turca. Purtroppomuore e, dunque, da ora in avanti Zuleyha e Fikret devono cavarsela da soli. Ma attenzione perché Aliviene ucciso, ma la suanon viene considerata un omicidio. Infatti, tutti sono convinti che il grande amore di Hunkar sia morto a causa di un infarto, in quanto da sempre ha manifestato problemi al cuore. Non è questa ladei fatti, che poi esce fuori.anticipazioni: perchéviene ucciso Leggi anche:, quando e come Zuleyha ...