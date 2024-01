Terra amara | anticipazioni dall’8 al 14 gennaio 2024 | addio Fekeli

(Di domenica 7 gennaio 2024)prosegue all’insegna delle novità ma anche dei drammi nelle prossime puntate. La soap turca, sempre più vicina al finale della terza stagione, si appresta a spiazzare i telespettatori con i nuovi episodi, in ondaal 14. Di seguito, ecco svelate ledelle prossime puntate. Continua la messa in onda degli episodi di, tra le soap più amate dal pubblico italiano. Divenuta in breve tempo uno dei programmi maggiormente seguiti, la serie turca continua a tenere incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. Tra i titoli di punta di Canale 5, lo show è ormai prossimo alla messa in onda del gran finale della terza stagione. Di seguito, ecco cosa accadrà nelle puntateal 14 ...

Sei minuti dopo sugli sviluppi di calcio d'angolo, Gramigna in area si fa spazio e gira verso la porta, ma l'attento Ruffilli si accartoccia ae para. Il Faenza si fa finalmente vedere con un ...g7 logo Guarda la gallerye dolce, questa di Puglia, temprata da un sole inclemente e attraversata dal soffio notturno di antiche brezze orientali.nobile dentro, che l'approdo ...Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara ( originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 6 gennaio su Canale 5, si sono svolti eventi significativi. Abdulkadir ha ordinato l'uccisione di A ...Terra amara torna finalmente in onda su Canale 5 dopo la pausa natalizia. Terra amara, a che ora va in onda oggi 6 gennail 2024 Terra amara oggi, sabato 6 gennaio 2024, va in onda alle… Leggi ...