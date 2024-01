Tentato Omicidio | La Procura Ordina una Perizia Balistica sul Fucile Usato nell' Aggressione

(Di domenica 7 gennaio 2024) Teramo - Ladella Repubblica di Teramo ha avviato una consulenzaper analizzare l'arma utilizzata nelche ha scosso Giulianova martedì scorso. Il protagonista dell'è Nicola Dell'Orso, un pensionato 70enne e operaio in pensione senza precedenti penali, attualmente detenuto con l'accusa die lesioni aggravate ai danni della moglie, Giovanna Di Bonaventura, 64 anni. L'episodio ha avuto luogoa loro residenza di via Prato a Giulianova, dove una lite improvvisa tra i coniugi è sfociata'uso di unlegalmente detenuto da parte di Dell'Orso. Le testimonianze della vittima e dei vicini di casa, che sono intervenuti per fermare l'uomo, indicano che la ...

