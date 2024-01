Tennis | United Cup Trionfo Germania | battuta di misura la Polonia

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nella finale Zverev protagonista: vince in singolo e nel doppio misto. ROMA - Labatte 2-1, in rimonta, lae si aggiudica laCup 2024, il torneo a squadre miste diper Nazioni andato in scena sul cemento indoor della "Ken Rosewall Arena" di Sydney. I tedeschi, come nel

Nella finale Zverev protagonista: vince in singolo e nel doppio misto. ROMA - La Germania batte 2 - 1, in rimonta, la Polonia e si aggiudica laCup 2024, il torneo a squadre miste diper Nazioni andato in scena sul cemento indoor della "Ken Rosewall Arena" di Sydney. I tedeschi, come nella semifinale di ieri contro l'Australia, ...AtpLa Germania ha reso ancora più epico un cammino che li ha visti raggiungere i quarti come ... Il team tedesco ha completato l'opera e conquistato la seconda edizione dellaCup superando ...Nella finale Zverev protagonista: vince in singolo e nel doppio misto.ROMA (ITALPRESS) - La Germania batte 2-1, in rimonta, la Polonia e si ...Germania sul tetto del mondo in United Cup! Finisce con le lacrime di Iga Swiatek e il sorriso di Sascha Zverev la finale a Sidney contro la Polonia, decisa al super tiebreak del doppio misto con il ...