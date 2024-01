Tennis | nuovo stop per Nadal | strappo muscolare | salto gli Australian

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 7 gennaio 2024) caption id="attachment 143180" align="alignleft" width="200" Rafa/captionEra appena rientrato sui campi da, dopo quasi un anno di, e ora Rafaè costretto a fermarsi nuovamente. L'ex numero uno al mondo non sarà in campo agliOpen, primo Slam della stagione."Un microad un muscolo", scrivein un post su Instagram lo costringe al forfait. "In questo momento non sono pronto per competere al massimo livello in partite al meglio dei 5 set. Quindi tornerò in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare", conclude nel post.