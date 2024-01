Tennis | Nadal rinuncia agli Australian Open | “Torno in Spagna per curarmi e riposare”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 7 gennaio 2024) Rafasalta gli, la prima prova stagionale del Grande Slam al via tra una settimana a Melbourne. Il 37enne spagnolo, appena rientrato nel circuito dopo un anno di stop, deve fermarsi per una lesione muscolare riportata nel torneo di Brisbane. “Durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema muscolare che, come sapete, mi ha fatto preoccupare. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica: ho una piccola lesione muscolare, non nella stessa zona in cui mi sono fatto male” un anno fa “e questa è una buona notizia. In questo momento non sono pronto per competere al massimo livello come richiedono match da 5 set.inper farmi visitare dal mio medico, farmi curare e ...