Taxi | Nevi | “Se aumentano | c’è più traffico” Calenda | “E’ una battuta?”

"Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare - dice- perché ogni singolo comune è diverso e ogni situazione è diversa. Ma il fatto che non ci sianodisponibili non è solo dovuto alla loro ..."Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare - dice- perché ogni singolo comune è diverso e ogni situazione è diversa. Ma il fatto che non ci sianodisponibili non è solo dovuto alla loro ...Parlando delle liberalizzazioni a Omnibus, il deputato Raffaele Nevi ricorda come il governo abbia concesso ai comuni, con il decreto Asset, di aumentare il numero di licenze del 20% per i taxi. "Ma ...