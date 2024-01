Taremi lascia il ritiro dell' Iran Sui social | ' Viene a firmare per l' Inter'

A pochi giorni dal via della Coppa d'Asia, in programma in Qatar dal 12 gennaio al 10 febbraio, Mehdiha improvvisamente lasciato il ritiro della nazionale iraniana . Un'assenza subito motivata dalla Federazione dell'Iran , parallelamente ai rumors di mercato che continuano ad accostare l'...... Djalò,: un tris di svincolati che Marotta e Ausilio sono pronti a regalare ad Inzaghi. Insomma, l'Inter si è mossa per tempo. Se non altro per sbaragliare la concorrenza. E tutto...Appena 6 gol messi a segno da Taremi in quest'avvio col Porto. L'iraniano è stato capace di realizzare 20 reti a stagione a partire dal 2019 ...L'IFFHS ha stilato la classifica degli attaccanti più prolifici del 2023 nelle competizioni internazionali. Al comando c'è Romelu Lukaku con 22 reti (7 con i club e 15 con il Belgio). Dietro di lui Er ...