Tabellone qualificazioni Australian Open 2024 maschili | 18 azzurri al via da Cobolli al derby Nardi-Maestrelli

(Di domenica 7 gennaio 2024) Saranno ben 18 gli italiani a caccia delprincipale degliin campo maschile. Ilcadetto di Melbourne, però, per gli incroci che si sono andati a creare consentirà al massimo a 12 di loro di entrare. Numero complicato da raggiungere, però, perché tanti sorteggi non sono stati fortunati. Il caso è soprattutto quello di Stefano Travaglia (contro il belga David Goffin) e Marco Cecchinato (pesca il giovane serbo Hamad Medjedovic), ma non è andata bene nemmeno a Francesco Passaro (con lo spagnolo Pedro Martinez), Alessandro Giannessi (opposto al mai domo aussie John Millman) e nemmeno a Stefano Napolitano (il moldavo Radu Albot è sempre ostico). Più possibili i confronti di Andrea Pellegrino con l’ungherese Zsombor Piros e di Andrea Vavassori contro il finlandese Otto ...

Australian Open, ildegli azzurri nelleUomini [2] COBOLLI vs [WC] Jin (Aus) PELLEGRINO vs [20] Piros (Hun) BRANCACCIO vs De Jong (Ned) BONADIO vs [WC] Marinkov (Aus) [6] ...... In campo femminile, invece, ci saranno in tabellone Nuria Brancaccio e Lucrezia Stefanini che giocheranno rispettivamente contro la britannica Dart e l'olandese Pattinama Kerkhove. Australian Open, il ...Lorenzo Musetti vuole riscattarsi. Dopo il ko contro Pavel Kotov ad Hong Kong, il ragazzo di Carrara ha confermato il suo piano d'azione con la sua presenza nel torneo 250 di Adelaide, dove è titolare ...