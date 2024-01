Su RAi 1 una storia di dolore | d' amore e rinascita di una famiglia alle prese con il futuro che bussa alla porta e le proprie radici

C'era anchefamiglia tutta calabrese ieri nella Cappella Sistina in Vaticano per il battesimo ... Ma c'è anche il nonno paterno con loro, Franco Zaffino, dipendente dellaoggi in pensione, ......nel doppio turno di allenamenti nella vasca di riscaldamento attigua al campo gara e inseduta in palestra. In vista del terzo e ultimo incontro della prima fase, trasmesso in diretta su...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha tracciato un ricordo di Gianluca Vialli nell'intervallo di Roma-Juventus Women, che si gioca a Cremona, sua città natale. Ecco quanto ...Secondo posto in classifica per Canale 5. "Heidi", film del 2015 basato sull'omonimo romanzo di Johanna Spyri, ha raggiunto 2.153.000 spettatori e il 12.9% di share, raggiungendo il secondo gradino ...