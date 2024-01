Strade come tagliole Italia Viva incastra i dem | solo per fare cassa

(Adnkronos) – Il maltempo si abbatte sulla Toscana , con la pioggia torrenziale che non dà tregua. Le strade trasformate in fiumi , come documenta il ... (forzearmatenews)

(Adnkronos) – Il maltempo si abbatte sulla Toscana , con la pioggia torrenziale che non dà tregua. Le strade trasformate in fiumi , come documenta ... (giornaledellumbria)

...che ha aggiornato sulla situazione astrale in collegamento da Bologna e non presente in studio... Possono aprirsi delle nuove. VERGINE : potrete dare il fischio d'inizio a una nuova ...Ma in tutte abbiamo molta responsabilità suandra' il match. Capisco che dire solo che l'altro ...scusa!!! Ma trovare scuse non e' la strada per eccellere! Impariamo presto che abbiamo due...Era stato soccorso dai volontari dei Fratelli della Stazione. Il ricordo sui social: “Non voleva essere accolto al dormitorio, al b&b o dal pronto ...I ripetuti disagi provocati nella zona Partanna-Mondello e Mondello a causa delle piogge, sono stati segnalati anche da un servizio della giornalista Stefania Petyz di Striscia la Notizia. Lo stop all ...