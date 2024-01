Stipendi supplenti | pagamenti sbloccati | l' accredito entro il 19 gennaio Erano senza paga da 4 mesi

"È dal 2013 che ogni anno vengono pagati in ritardo, fra gennaio e marzo, glidei docenti precari titolari di supplenze brevi" , ha affermato Greco, illustrando come questi ritardi, che si ...Giorno 11 gennaio è prevista l'emissione speciale per il pagamento deibrevi e saltuari, con i soldi nel conto previsti per il 18/19 gennaio. Il Ministero ha ...nei pagamenti degli...Con quattro mesi di ritardo, gli stipendi dei precari della scuola arriveranno nelle tasche dei supplenti il 19 gennaio. Dovrebbe chiudersi così, nella seconda metà del mese, la ...Supplenti brevi ancora in attesa di stipendio: in Commissione Istruzione alla Camera è intervenuto Antonio Caso, capogruppo M5S.