Stendardo | «Inter | un gran segnale di crescita! Ma Arnautovic male»

(Di domenica 7 gennaio 2024)trova nella prestazione dell’col Verona, nonostante le molteplici difficoltà incontrate nella partita, unincoraggiante. Anche se non certo di. Ecco le parole dell’ex difensore a TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport. PERIODO DI ASSESTAMENTO – Guglielmovaluta le ultime prestazioni non eccelse dell’: «È anche nore fisiologico. Io credo che l’sia una squadra che ha vinto tantissime partite, ma come dice Simone Inzaghi nulla è scontato. Le partite vanno preparate: il Verona era un avversario ostico, ha fatto unade partita soprattutto in fase offensiva. Sui cambi a parte Davide Frattesi non è entrato bene Marko, sia sul pareggio del Verona ...

In Economia invece la laurea dell'ex terzino giapponese di Cesena e, Yuko Nagatomo, mentre in Giurisprudenza si è laureato l'ex difensore di Lazio e Atalanta, Guglielmo, che è ...Ospite dell'ex calciatore Guglielmo, il dirigente biancoceleste ne ha per tutti mettendo ... Oggi ci sono società, anche di prima fascia, come Juve, Roma, Milan eche tecnicamente sono ...Prosegue il momento d'oro del Torino di Giuseppe Scurto che ad Orbassano vince la sua settima partita consecutiva in casa, e questa volta lo fa contro la Juventus. Gara combattuta, con i granata ...90' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L’Inter Primavera demolisce la Lazio nello scontro diretto di alta classifica: vittoria con punteggio ...