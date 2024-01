Stellantis chiude storico stabilimento in Polonia e frena la produzione a Torino

(Di domenica 7 gennaio 2024)dice addio alla storica fabbrica Fiat di Bielsko Biala e rallenta laa Mirafiori. Sono circa 500 gli operai dellopolacco licenziati dal gruppo automobilistico, che afa segnare un crollo dei volumi nonostante i numeri delle vetture assemblate in tutta Italia sia in crescita. La chiusura delloinA rivelare la chiusura dell’impianto Fca inè stata la presidente del sindacato aziendale Solidarnosc, Wanda Struzyk. “È la notizia che abbiamo temuto da tempo e ieri su nostra richiesta, ci è stata confermata”, ha detto la rappresentante sindacale al quotidiano locale Dziennik Zachodni, precisando che la fabbrica sarà chiusa entro la fine del 2024 e che una parte dei 486 dipendenti licenziati potrebbe ...

l’anno 2023 è stato proficuo per Stellantis . Anche quest’anno ha confermato di essere la leader nel mercato italiano . Dataforce ha fornito dei dati ... ()

La Fiat chiude la sua storica fabbrica Fca di motori 1.3 Multijet a Bielsko Biala, in Polonia , licenziando quasi 500 operai. Lo ha rivelato Wanda ... (ildenaro)

Il sito Fca Poland aperto negli anni Settanta per produrre la 126 si era specializzato nei motori 1.3 Multijet (ilsole24ore)

La Fiatla sua storica fabbrica Fca di motori 1.3 Multijet a Bielsko Biala, in Polonia, licenziando ...che una parte di 486 licenziati forse potrà trovare lavoro in altri stabilimenti...Aggiungendo che l'impianto sarà chiuso entro la fine di quest'anno e precisando che almeno una parte degli addetti potrebbe essere ricollocata negli altri due impianti polacchi di, Tychy e ...La Fiat chiude la sua storica fabbrica Fca di motori 1.3 Multijet a Bielsko Biala, in Polonia, licenziando quasi 500 operai. Lo ha rivelato Wanda Struzyk la presidente dell'organizzazione sindacale az ...Un altro pezzo storico di Fiat scompare. Stellantis, infatti, ha deciso di chiudere uno dei suoi stabilimenti più antichi, con oltre 486 lavoratori metalmeccanici che… Leggi ...