Stankovic | «Inter-Lazio Primavera | 3 punti e 2 gol che volevo tanto»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 gennaio 2024) Aleksandarha parlato dopo la vittoria in, partita in cui ha segnato una doppietta. POST – A seguire il messaggio e la foto pubblicati sul profilo Instagram di Aleksandardopo la vittoria in. “Siamo ripartiti ancora meglio rispetto a come avevamo finito! Trein una partita difficilissima e una doppietta chetantissimo Campioni d’inverno “. Aleksandar– InstagramFonte: Instagram Aleksandar-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...