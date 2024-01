STAGE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE

(Di domenica 7 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 12/12/2023 SETTORE: Risorse UmaneSEDE DI: Terni Orienta SpA, Agenzia per il, ricerca per Società didi Terni .Stagista per l’areadelLa risorsa sarà inserita all’interno del team diUmbria e dopo unainiziale si occuperà di: – accoglienza degli utenti e verifica dei requisiti per i partecipanti ai percorsi di politica attiva delin ambito Sicurezza del– (in affiancamento) colloqui di orientamento – supporto alla ricollocazione professionale degli utenti – supporto al team nella ...

