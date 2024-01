Staffetta femminile Oberhof 2024 biathlon oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di domenica 7 gennaio 2024) A che ora e come seguire la4×6 km di, gara valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con Samuela Comola, Rebecca Passler, Lisa Vittozzi e Michela Carrara. La squadra azzurra, nonostante l’assenza pesante di Dorothea Wierer, è pronto a stupire sulla neve della località tedesca. Le Nazionali favorite sono la Norvegia di Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Juni Arnekleiv e la Francia di Lou Jeanmonnot, Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet. Subito dietro la Svezia delle sorelle Elvira e Hanna Oeberg e la Germania di Vanessa Voigt e Franziska Preuss. Più distaccate, invece, la Svizzera, l’Austria e la Repubblica Ceca. SEGUI LALIVE START LIST E PETTORALI DI ...

Domenica 7 gennaio (ore 14.25) andrà in scena la staffetta femminile di Oberhof , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon . Si ... (oasport)

La start list della staffetta della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Oberhof 2024. Una gara in cui le azzurre sono attesissime per provare a salire sul podio: bib 6 per l'Italia, con Samuela Comola, poi ... Si chiuderà oggi a Oberhof con le due staffette la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. Sulle nevi tedesche la giornata inizierà alle ore 11:30 con la 4×7,5 km maschile e si concluderà ...