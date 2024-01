Sport in tv oggi domenica 7 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed inanche, 7: per la primadell’anno solare 2024 sono inla United Cup ed i tornei ATP e WTA di tennis, le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo (Tour de Ski), biathlon, slittino e slittino naturale, dei Mondiali junior di skeleton, di IBU Cup di biathlon, e degli Europei di speed skating, gli Europei di pallanuoto femminile e molto altro ancora. Proseguiranno ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, gli Europei 2024 di pallanuoto femminile: l’Italia, inserita nel Girone B, alle ore 17.00 si giocherà il primo posto nel raggruppamento contro la Spagna. Essendo questo girone inserito nella Division I, le prime 2 classificate andranno direttamente ai quarti di finale, quindi azzurre ed iberiche sono già ...

