Sport in tv oggi domenica 7 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed inanche, 7: per la primadell’anno solare 2024 sono inla United Cup ed i tornei ATP e WTA di tennis, le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo (Tour de Ski), biathlon, slittino e slittino naturale, dei Mondiali junior di skeleton, di IBU Cup di biathlon, e degli Europei di speed skating, gli Europei di pallanuoto femminile e molto altro ancora. Proseguiranno ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, gli Europei 2024 di pallanuoto femminile: l’Italia, inserita nel Girone B, alle ore 17.00 si giocherà il primo posto nel raggruppamento contro la Spagna. Essendo questo girone inserito nella Division I, le prime 2 classificate andranno direttamente ai quarti di finale, quindi azzurre ed iberiche sono già ...

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di venerdì 5 gennaio . Il calcio non riposa mai e, archiviato il turno di ... (sportface)

Italiariferisce che al tavolo delle trattative sarebbero volate delle parole grosse, tant'è ... come il calcio, unodi lusso . Perché non tutti, di questi tempi, possono permettersi di ...Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma il ginocchio si è gonfiato e Chiesa dovrà saltare almeno la gara di Coppa Italia con il Frosinone oltre a quella dicon la Salernitana, nei ...Oggi, domenica 14 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo (Tour de Ski), biathlon, slittino e slittino naturale, dei Mondiali junior di ...Dopo il gigante dominato da Marco Odermatt, ad Adelboden si corre lo slalom, ma in questo caso è lotta apertissima per la vittoria finale. Una concorrenza davvero clamorosa quella tra i rapid gates, d ...