Speed skating | Francesca Lollobrigida festeggia il bronzo agli Europei 2024 con il piccolo Tommaso – VIDEO

(Di domenica 7 gennaio 2024) Una meda che rimarrà nel cuore.ci sperava in questididi Heerenveen (Paesi Bassi) di tornare sul podio dopo l’anno di stop e l’essere diventata mamma. La pattinatrice romana ce l’ha fatta, ha vinto ilnell’amata Mass Start e concluso alla grande un ritorno alle competizioni di alto livello. Sì, perchéprima di questa meda aveva messo in fila una serie di grandi prestazioni: i due quarti posti nel Team Pursuit e nei 1500 metri, sfiorando il podio nella prima circostanza, e il quinto posto nei 3000 metri. In tutte queste prove i riscontri cronometrici sono stati rilevanti, in relazione al percorso affrontato dall’azzurra. Il periodo di stop e la ...