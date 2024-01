Spavento per Fazzini | infortunio all'occhio | salta Empoli-Milan

grande spavento per Giacomo Czerny , ex volto molto amato di Uomini e Donne . Come raccontato proprio dall’ex tronista nelle scorse ore, il ... (dailynews24)

quest'ultima, protagonista di una spettacolare - ma si spera senza conseguenze dal punto di vista fisico - caduta proprio sul traguardo. Vedremo se la croata sarà regolarmente al via ..."Io non mi". Meloni si difende dalle accuse della sinistra: le scelte le faccio io Il 'non ... Qui si fa ancora meglio: il sottointeso 'non poteva non sapere', farebbe,le opposizioni, ...Un grande spavento per l`Empoli e per Jacopo Fazzini, che salta la sfida odierna contro il Milan in programma alle 12.30 al Castellani e valida per la 19ª.Su il Giornale, Alla Juve senza Fede del «nemico» Allegri. Vecchie ruggini tra i due allenatori, ma il bianconero deve tenere il passo della capolista orfano di ...