Sotto i ferri per calcoli renali si risveglia con le gambe amputate

Scattatala direzione artistica del fotografo Fabrizio, che negli anni ha anche firmato la prima e altre importanti campagne di Bulgari e Save the Children, la nuova campagna #...I pazienti che si sono rivolti a Milano, Alessandria o perfino a Massa per questo sono stati, nel 2022, 5.721 su 9.081 finiti. Di fronte a questo esodo la Regione sta cercando di ...Conclusi i lavori alla elementare di Sala, quest’anno finiranno sotto i ferri per interventi antisismici il plesso di via Saffi e la media Dante Arfelli.BrianzAcque al lavoro per il ripristino del collettore fognario, per ora chiuso completamente il tratto via Philips-rotatoria San Fruttuoso ...