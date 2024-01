Soggettiva Gallery | una mostra dedicata al cinema di Miyazaki

Leggi su newsagent

(Di domenica 7 gennaio 2024)celebra l’uscita del ultimo film di Hayao“il ragazzo e l’Airone” in questi giorni nelle sale italiane con unadi locandine dei suoi film più famosi, reinterpretate da diversi artisti nel mondo. Un’iniziativa imperdibile per tutti gli appassionati del grande regista giapponese che ha per titolo “Il mio vicinoe l’Oriente” ed è visitabile sino all’11 febbraio 2024 in via Sottocorno 5/A a Milano. L’esposizione raccoglie gli Alternative Movie Poster di artisti e illustratori internazionali che vedono nel maestro giapponese una fonte d’ispirazione fondamentale per la loro produzione artistica. I lavori ingettano nuova luce sui grandi titoli della produzione di Studio Ghibli come “La città incantata” – enorme successo commerciale con ...