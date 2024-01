Slittino naturale | dominio azzurro a Laas! Tripletta nella gara femminile | poker tra gli uomini!

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’Italia chiude un weekend stellare a Laas (Bolzano), seconda tappa della Coppa del Mondo disu pista2023-2024. Dopo il successo nel doppio di ieri, oggi le gare di singolo hanno visto i nostri portacolori ottenere risultati sensazionali.in campo, addirittura quattro su quattro tra gli uomini. Iniziamo dalla. L’immensa Evelin Lanthaler domina entrambe le manche e chiude con il tempo complessivo di 2:08.81 (1:04.13 e 1:04.68) con ben 1.86 secondi di margine su Daniela Mittermair (1:05.20 e 1:05.47) mentre completa il podio un’altra azzurra, Nadine Staffler a 2.07. Per lei prima manche in 1:05.30, seconda in 1:05.58. Quarta posizione per l’austriaca Riccarda Ruetz a 2.11, quinta per la tedesca Lisa Walch a 2.13 (era seconda dopo la ...