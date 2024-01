Slittino | Coppa del Mondo Fischnaller ritrova podio | 2° a Winterberg

Max Langenham prosegue la sua stagione da dominatore e si aggiudica anche la tappa di Winterberg per ladel mondo 2023/2024 di. Il tedesco domina sul budello di casa e chiude la prova in 1'43 695 realizzando il miglior tempo sia nella prima che nella seconda manche. Ma dalla Germania ...Andrea Vötter e Marion Oberhofer centrano il secondo posto a Winterberg, in Germania, gara valida per ladel Mondo di2023/2024. Vincono le tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, in 1'27'131, in testa già da dopo la prima manche. Le azzurre hanno rimontato nella seconda discesa ...Alle spalle del terzetto italiano c’è posto per l’austriaca Riccarda Rütz (+211), seguita dalla tedesca Lisa Walch (+213) con la più giovane azzurra Jenny Castiglioni ottima sesta (+292). La tappa ...Stati Uniti, Canada o Germania, la musica non cambia: Max Langenhan al momento è lo slittinista più forte del globo, anche per distacco, e vince sempre e comunque in Coppa del Mondo. A Winterberg però ...