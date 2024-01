Slalom femminile Kransjka Gora 2024 | risultati e classifica | terzo sigillo per Vlhova | Duerr ancora seconda

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Se non è Shiffrin, è. Epilogo abbastanza scontato nellodi Kranjska, dove la statunitense inforca nella prima manche e la slovacca va a conquistare ilsuccesso in questa stagione di Coppa del Mondo. La 28enne, già leader al termine della prova di questa mattina, riesce non solo a difendersi dagli attacchi delle avversarie, ma incrementa e distanzia di 72 centesimi una comunque ottima Lena, la quale si dimostra come sempre una garanzia in. Su una pista che andata man mano rovinandosi con il passare del tempo, sono tante le outsiders in grado di recuperare posizioni e una di loro sale anche sul podio. Si tratta del primo della carriera per AJ Hurt, scesa in prima manche con il pettorale n°38 e che ha sognato un clamoroso ...