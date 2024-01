Sinner mette zizzania | epilogo inaspettato

Leggi su ilveggente

(Di domenica 7 gennaio 2024), tutto ci aspettavamo tranne che questo: il colpo di scena a sorpresa ha lasciato tutti di sasso. Ecco cosa è successo. Non ci stupisce affatto che, in concomitanza con l’incredibile exploit di Jannik, la tennis mania stia dilagando in ogni dove. Era già accaduto ai tempi di Matteo Berrettini e della finale di Wimbledon 2021, ragion per cui era del tutto scontato che l’ascesa dell’altoatesino risvegliasse nuovamente l’interesse degli italiani nei confronti del tennis.(LaPresse) – ilveggente.itLe ultime partite dell’azzurro hanno raggiunto picchi di ascolto inimmaginabili, motivo per il quale si poteva prevedere, allo stesso modo, che accadesse quello che stiamo per raccontarvi. Chi segue lo sport che ha reso celebre il nativo di San Candido saprà certamente che a trasre la maggior parte delle ...