Simonetta Cesaroni | i nuovi dubbi sul delitto di via Poma | il sangue sul telefono | l' agendina | le chiavi

Mario Vanacore , figlio di Pietrino, risponde alle accuse del dossier dei carabinieri sull’omicidio di Simonetta Cesaroni in via Poma a Roma. E lo ... (open.online)

Nuovo capitolo in uno dei gialli infiniti delle cronache italiane, l'omicidio di Simonetta Cesaroni , uccisa con 29 coltellate il 7 agosto 1990 in ... (europa.today)

Nuovo capitolo in uno dei gialli infiniti delle cronache italiane, l'omicidio di Simonetta Cesaroni , uccisa con 29 coltellate il 7 agosto 1990 in ... (today)

“L’unica volta che ho visto Simonetta Cesaroni era morta “. Lo dice in un’intervista a La Stampa Mario Vanacore , indicato come possibile killer di ... (ilfattoquotidiano)

Delitto di via Poma , Mario Vanacore : “Basta calunnie ” Mario Vanacore non ci sta a essere ancora una volta additato come il killer di Simonetta ... (tpi)

Con l'unica possibilità, dopo un paio di anni, di chiedere l'archiviazione sull' omicidio di, ventenne segretaria romana uccisa il 7 agosto 1990 nell'ufficio degli Ostelli della ...... il portiere del palazzo di via Poma, l'altro l'avvocato Francesco Caracciolo Di Sarno, all'epoca presidente dell'associazione Alberghi della Gioventù, dove lavorava, morto nel ...Il caso di Simonetta Cesaroni, la ventenne segretaria romana uccisa il 7 agosto 1990, continua a tenere banco. Nonostante siano passati quasi 34 anni, l'inchiesta non ha ancora trovato una conclusione ...Il 5 settembre il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità una mozione per intitolare un giardino o una via alla ragazza scomparsa nel 1984, come avvenuto l'anno scorso per Simonetta Cesaroni, vitti ...