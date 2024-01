SIBIS | il “Sistema Integrato Biblioteche Scolastiche” e la scommessa per una scuola dell’integrazione di esperienze e della condivisione di buone pratiche | in allegato un esempio di “Accordo di rete”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 7 gennaio 2024) Così scriveva l’on. Flavia Piccoli Nardelli sulla relazione d’accompagnamento al disegno di legge, il C. 478, presentato in prima lettura alla Camera il 6 aprile 2019, del quale la Piccoli Nardelli era prima firmataria: «Dove c’è cultura, c’è più sviluppo dei territori e delle comunità che li rappresentano. La conoscenza, l’apprendimento e la promozione di virtuose sinergie tra reti di scuole,e luoghicultura possono essere un volàno per la crescita del nostro Paese, non solo economica, ma anche sociale e civile». E su queste premesse nasce e si consolida il progetto) che si pone come obiettivo prioritario la realizzazione di unche permetta la nascita e il consolidarsi ...