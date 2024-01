Sì | lo voglio | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di domenica 7 gennaio 2024) Alla fine delSì, lo, gli sforzi sinceri, anche se non troppo zelanti, di Charlotte per riconquistare James hanno l’effetto desiderato su di lui. In realtà, non è mai stato veramente tentato da Nicole: voleva solo vedere fino a che punto voleva solo vedere fino a che punto Charlotte si sarebbe spinta per dimostrare che questa volta non si sarebbe tirata indietro. Anche Nicole può ammettere alla fine che loro due sono la combinazione vincente. Charlotte termina i preparativi e, nonostante un intoppo dell’ultimo minuto, arriva in chiesa dove James sta aspettando all’altare per dire “lo”. Con tutti gli occhi che la osservano nervosamente, Charlotte ricambia. I due volano via in uno degli elicotteri di James con un cartello sul retro che dice: “L’ha fatto!”. I protagonisti delSì, lo ...