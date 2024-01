Sette figli | se ne scorda uno di 8 anni sul bus a Roma a Capodanno | ritrovato dagli autisti Atac

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 gennaio 2024) La calca, una famiglia numerosa, e all’improvviso uno deiche scompare dalla vista. Poi la scioccante constatazione: il bimbo è rimasto sul bus appena ripartito. Disavventura a, per di più l’ultimo giorno dell’anno, per una famiglia di turisti americani giunti in città per le vacanze di Natale. Una famiglia davvero extra large, come capita sempre più raramente di vedere: benal seguito, portati in Italia per ammirare le bellezze della città eterna. Bimbo rimane sull’autobusda solo a(ilcorrieredellacitta.com)Poi, lo scorso 31 dicembre, accade l’impensabile. Nella confusione del “sali e scendi” nei mezzi pubblici all’improvviso uno dei, di appena 8, non è più con il suo papà. Che ...