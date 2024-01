Serie C NOW 20esima giornata il Crotone inizia bene il girone di ritorno con l’ampia vittoria contro il Catania Giron | Gomez e Vinicius gli autori dei gol

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 20a Giornata : Palinsesto e Telecronisti La Serie C è la terza Serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e il fascino del calcio di ... (digital-news)

Serie A TIM 2023/2024 : la 19a giornata in diretta su DAZN/Sky Sport e in streaming su NOW Su Sky Sport e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM 2023/2024 con la 19a giornata. Sulla piattaforma DAZN verranno trasmesse tutte le ... (sportintv.eu)

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 19a Giornata : Palinsesto e Telecronisti Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da ... (digital-news)

Serie C NOW 2023/2024 : la 20a giornata in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW Su Sky Sport e in streaming su NOW c’è lo spettacolo della Serie C, con tutte le partite fino al 2025 in diretta esclusiva: in campo la Serie C NOW ... (sportintv.eu)

Serie A TIM 2023/2024 : la 18a giornata su DAZN/Sky Sport e in streaming su NOW Su Sky Sport e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM 2023/2024 con la 18a giornata. Sulla piattaforma DAZN verranno trasmesse tutte le ... (sportintv.eu)