Serie C 2023 24 | poker della Juventus U23 al Pescara | vincono anche Torres e Triestina

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nelle prime gare del pomeriggio diC, nel Girone B arriva una vittoria pirotecnicaU23 per 4-3 ai danni del. Di Cangiano, Cuppone e Tunjov su rigore nel finale le reti dei biancoazzurri, che passano in vantaggio per 1-0 ma poi soccombono sotto i colpi di Damiani, Comenencia e Guerra, autore di una doppietta. I bianconeri possono così respirare, fuori dalla zona play-out con 22 punti. Stop inatteso invece per il Delfino, che rimane quarto a quota 32 e deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici. Vittoria per 3-2 per la, che la spunta per 3-2 contro la Recanatese in una partita molto combattuta. Dametto, Mastinu e Idda siglano le reti dei sardi, mentre i due momentanei pareggi per i marchigiani portano la firma di Lipari e Melchiorri. In attesa del Cesena, tornano ...